Обнаружили древнейшее поселение в горах

Автор: newsweek.com В Эфиопии нашли древнее поселение на высоте 3,3. тыс м. над уровнем моря

В Эфиопии нашли древнейшее высокогорное поселение каменного века. Его основали люди, жившие 30 тыс. лет назад на высоте 3,3. тыс. м. над уровнем моря. Археологи убеждены, что это наиболее раннее свидетельство проживания людей на таких высотах.

Исследовательская экспедиция пришла к выводу, что высокогорную пещеру заселяли поколения охотников-собирателей среднего палеолита между 47-31 тыс. лет назад. Там нашли тысячи артефактов - каменных орудий, следов очагов, костей животных, сообщает Вокруг Света.

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Среди причин заселения высокогорья, в первую очередь, называют климатические условия. Через избыточную влажность люди в древней Эфиопии вынуждены были проживать одновременно и в низинах, и на высоте. Это подтверждает находка скорлупы страусиного яйца. Этих птиц никогда не было на высокогорье - это значит, что люди стоянки обменивались с людьми из низин.

Кроме того, среди одних из причин заселения высокогорья называют ощущение естественной безопасности.

Ученые уже находили и более древние следы человеческой деятельности в высокогорных регионах в Тибете и Эфиопии. Однако, в отличие от новой находки, люди не проживали там регулярно.

Автор: newsweek.com Каменное орудие труда эпохи среднего палеолита найденное в пещере

В древней пещере исследователи обнаружили новые следы пребывания человека, которым более 20 тыс. лет. Новые находки обнаружили в пещере Альтамира. Исследователи из музея Альтамира и представители проекта Handpas, созданного для фиксации палеолитических отпечатков ладоней в Европе, отмечают, что отпечатки находятся в очень плохом состоянии. Их удалось обнаружить только после инвентаризации других рисунков в пещере.