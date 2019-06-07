Обнародовали секретные документы по Чернобыльской катастрофе

Презентовали книгу с секретными документами о Чернобыльской катастрофе Фото: censor.net

В Киеве презентовали сборник секретных документов КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. Книга вышла при посредничестве Института национальной памяти и Института истории НАН Украины.

"Мы подбирали документы таким образом, чтобы аварию на ЧАЭС показать глазами разных социальных групп украинского населения, в том числе, политического бомонда. Это и отношение к трагедии правоохранительных органов. Также подбирали документы, в которых освещается реакция иностранных студентов, которые учились в Киеве. Представлены документы о быте эвакуированных людей в Бородянском и Полесском районах - как они реагировали на события и искали работу в тех условиях. Есть и документы о реакции диаспоры ", - отметил кандидат исторических наук Олег Бажан.

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Директор Гарвардского института украинских студий Сергей Плохий отметил, что отношение к Чернобылю в Украине и мире отличается, но в целом в Украине этот показатель также начал меняться, передает censor.net

Книга выложена в свободный доступ Институтом национальной памяти.

Президент Академии наук УССР академик Борис Патон 20 мая 1986-го подписал распоряжение президиума АН УССР о засекречивании информации об аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий. В тот же день в Москве умерли 11 работников станции, получили 4-я степень лучевой болезни. Высшие должностные лица СССР до конца не осознавали масштаба трагедии. Авария такого уровня и с такими последствиями произошла впервые в мире.