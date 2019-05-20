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понедельник, 20 мая 2019 18:49

Распорядились засекретить информацию о Чернобыле

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Распорядились засекретить информацию о Чернобыле
Важность последствий аварии на Чернобыльской АЭС засекречивались Фото: krytyka.com

Президент Академии наук УССР академик Борис Патон 20 мая 1986-го подписал распоряжение президиума АН УССР о засекречивании информации об аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий.

В тот же день в Москве умерли 11 работников станции, получили 4-я степень лучевой болезни. Высшие должностные лица СССР до конца не осознавали масштаба трагедии. Авария такого уровня и с такими последствиями произошла впервые в мире.

Пытаясь уменьшить последствия аварии, власть искривляли информацию, подавала ее неполно, со смещенными акцентами. Органы КГБ принимали меры для недопущения распространения известий о трагедии, опасаясь распространения панических настроений среди населения.

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Эвакуация населения с территории радиационного загрязнения стала началом большой социальной проблемы. Первыми пережили ее жители Припяти - было вывезено 49 360 человек. В городе осталось только 5 тыс. человек, привлеченных к проведению неотложных ликвидационных работ. В течение 2-3 мая были эвакуированы 10 тыс. человек в рамках 10-км зоны, а в течение 4-7 мая - население еще 59-ти населенных пунктов Украины и Беларуси.

В целом к ​​концу лета 1986 с 81-го населенного пункта Украины были эвакуированы 90 тыс. человек. Часть жителей городов Припять и Чернобыль переселили в Киев и Чернигов.

14 мая 1986-го генсек КПСС Михаил Горбачев в телевыступлении отрицал серьезность Чернобыльской аварии.

Его речь перепечатали московские и украинские издания.

Горбачев заявил, что люди впервые столкнулись с такой силой, как ядерная энергия, которая вышла из-под контроля. Сказал, что с лучевой болезнью госпитализированы уже почти 300 человек.

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Дата
20
мая

Распорядились засекретить информацию о Чернобыле

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