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вторник, 14 мая 2019 11:47

В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля

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В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
Горбачев заявил, что Запад нагнетает панику. Фото: "Свободное Радио"

14 мая 1986 генсек КПСС Михаил Горбачев в телевыступлении отрицал серьезность чернобыльской аварии.

Его речь перепечатали московские и украинские издания.

Горбачев заявил, что люди впервые столкнулись с такой силой, как ядерная энергия, которая вышла из-под контроля. Сказал, что с лучевой болезнью госпитализированы уже почти три сотни человек.

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"Но нельзя оставить без внимания и политической оценки и то, как встретили событие в Чернобыле правительства, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию. О чем только не говорилось и не писалось в эти дни - о "тысячах жертв", "братских могилах погибших", "вымершем Киеве", о том, что "вся земля Украины отравлена", - сказал Горбачев по телевидению. Половину выступления посвятил сообщению зарубежных СМИ.

Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали 1,9 млн человек в Украине. 47,5 тыс. жителей были эвакуированы из Припяти. Примерно 7 млн ​​человек в Украине, России и Беларуси выплачивают компенсацию. По данным организации "Союз Чернобыль", из 600 тыс. ликвидаторов 10% умерло и 165 тысяч стали инвалидами.

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Дата
14
мая

В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля

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