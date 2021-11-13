Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Трагедия на Засядько: погиб 101 шахтер. Фото: nv.ua

На шахте имени Засядько в Донецкой области 18 ноября 2007 года произошел взрыв метано-воздушной смеси. Погиб 101 шахтер. Взрыв на Засядька стал самым большим в истории Украины.

Шахта им. Засядько была одной из самых прибыльных в Украине и опасных из-за большой концентрации метана в породе. С 1997 по 2007 годы на шахте произошло шесть аварий со смертельным исходом. Последняя из которых случилась в сентябре 2006-го, тогда задохнулись 13 шахтеров.

Ночью на глубину 1070 м произошел сильный взрыв газа метана. Со всего региона съехались десятки спасателей. Под землей было 457 шахтеров. В первые часы удалось поднять на поверхность около 30 тел погибших.

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Локализовать пожар и снизить температуру и концентрацию метана удалось только к вечеру. 357 горняков были выведены на поверхность, из них 28 были доставлены в больницы. Большинство пострадали от отравления угарным газом. К 23 ноября были обнаружены и подняты на поверхность тела 89 горняков, 11 шахтеров признаны погибшими

20 ноября в Украине объявили днем ​​траура по погибшим на шахте, а в Донецкой области траур длился три дня. После аварии в ноябре на шахте произошло еще две. 1 декабря на шахте произошел новый взрыв, десятки шахтеров получили ранения. На следующий день пятеро спасателей, ликвидировавших последствия аварии, погибли на месте. Еще 30 спасателей получили ранения.

В шахте города Копиано в Чили 16 октября 2010 спасли 33 шахтеров. Под землёй они провели 69 дней. На руднике 5 августа произошел обвал породы, мужчины оказались заблокированы на глубине 700 м. Спасать начали на следующий день. Пытались попасть внутрь по вентиляционным шахтам, но они оказались завалены. Попытки расчистить завалы с помощью тяжелой техники вызвали новые обвалы.