Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе

Британское судно "Терра Нова" отправилось в экспедицию для открытия Южного полюса. Фото: humus.livejournal.com

Члены экспедиции Роберта Скотта 17 января 1912-го достигли Южного полюса. Они пришли вторыми после экспедиции Руала Амундсена.

В 1910 году британское судно "Терра Нова" отправилось в экспедицию для открытия Южного полюса. Экспедицию возглавлял известный ученый и полярник Роберт Скотт. В это же время с аналогичной целью в самой южной точке планеты вышел норвежец Руаль Амудсен.

Скотт расположился на острове Росса в проливе Мак-Мердо и перезимовал там. Закладывал продуктовые склады на пути к полюсу, отказался от использования тягловых собак для перевозки груза. Первую часть пути предстояло преодолеть маньчжурские пони и дизельные трактора. Затем люди должны были сами впрячься в сани и дотянуть их до полюса. В поход ушло 9 человек, в том числе полтавчанин Антон Омельченко. Дорога к полюсу через ледяные поля затруднена. Пони мерзли и погибали, дизельные двигатели оказались непрочными. Команда обессилела.

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17 января за несколько километров до полюса они увидели остатки лагеря. Норвежская экспедиция опередила британскую чуть больше, чем на месяц. Оставили записку: "Дорогой капитан Скотт, поскольку Вы станете первым, кто достигнет этого места после нас, я любезно прошу направить это письмо королю Хокону VII. Если Вам пригодятся любые из вещей в этой палатке, не стесняйтесь их использовать. Желаю Вам благополучного возвращения. Искренне Ваш, Руаль Амундсен".

Они двинулись обратно в очень плохом физическом и моральном состоянии. Брак продовольствия и горючего решили судьбу экспедиции. Все участники умерли. За шесть месяцев поисковая экспедиция нашла записи Скотта в палатке рядом с мертвыми телами участников похода.

Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен вместе с четырьмя товарищами на покорил Южный полюс 14 декабря 1911. Эта точка находится в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте примерно 2800 метров над уровнем моря.