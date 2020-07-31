Немецкую железную дорогу хотят наказать за сотрудничество с нацистами

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4941
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 801
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
18
9
11
4
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Видео
Все видео
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4932
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 531
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 15:41

Немецкую железную дорогу хотят наказать за сотрудничество с нацистами

  Комментировать
Немецкую железную дорогу хотят наказать за сотрудничество с нацистами
Сало Мюллер будет требовать у немецкой железной дороги извинений и компенсаций за соучастие в преступлениях нацизма Фото: pixbay

Голландец 84-летний Сало Мюллер, переживший Холокост, подал иск в суд на немецкую железную дорогу. Называет ее ответственной за перевозку заключенных в нацистские концлагеря.

Мюллер требует от железной дороги Deutsche Bahn извинений и компенсации для 500 голландцев, которые также пережили Холокост, и для 5,5 тыс. родственников погибших, сообщает The Guardian.

Сам мужчина потерял родителей, когда тех забрали в голландский транзитный лагерь Вестерборк, позже они погибли в концлагере Освенцим.

В письме к канцлеру Ангеле Меркель адвокат Мюллера пишет, что наследники немецких железных дорог военного времени имеют моральное и юридическое обязательство признать свою роль в страданиях евреев и цыган. В свое время в лагеря было перевезено около 107 тыс. голландских евреев, жертвы сами платили за проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья Анны Франк 25 ​​месяцев скрывалась в тайнике у друзей

"Я обвиняю железнодорожную компанию за сознательные перевозки евреев в концлагеря и убийство их ужасным способом. Я не могу сдаться, потому что это причиняет мне боль каждый день. И я хочу, чтобы эта боль наконец прошла", - заявил Мюллер.

Ранее он уже инициировал подобное дело. В прошлом году при поддержке адвоката по правам человека Лисбет Зегвелд отсудил у нидерландской железной дороги €50 млн в пользу людей, переживших Холокост, и родственников погибших. Компания Nederlandse Spoorwegen извинилась и признала свою причастность к преступлениям.

В российском Ростове-на-Дону оползень после проливного дождя уничтожил самое больше в стране захоронение жертв Холокоста. В администрации города говорят, что дорога, которая идет по верхней части мемориала, не выдержала напора воды. Часть склона между мраморными пилонами смыло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Немецкую железную дорогу хотят наказать за сотрудничество с нацистами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 9135
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8235
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5589
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5490
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 4932
История
У замка нашли поселение трипольской культуры
У замка нашли поселение трипольской культуры Просмотров: 45
С Кавказа начали выселять турок и курдов
С Кавказа начали выселять турок и курдов
 Просмотров: 432
Начал действовать закон о двуязычных школах
Начал действовать закон о двуязычных школах
 Просмотров: 558
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
5
 Просмотров: 1188
На строительстве в столице нашли скелеты взрослых и ребенка
На строительстве в столице нашли скелеты взрослых и ребенка Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
3
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 349
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua