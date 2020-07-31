Немецкую железную дорогу хотят наказать за сотрудничество с нацистами

Сало Мюллер будет требовать у немецкой железной дороги извинений и компенсаций за соучастие в преступлениях нацизма Фото: pixbay

Голландец 84-летний Сало Мюллер, переживший Холокост, подал иск в суд на немецкую железную дорогу. Называет ее ответственной за перевозку заключенных в нацистские концлагеря.

Мюллер требует от железной дороги Deutsche Bahn извинений и компенсации для 500 голландцев, которые также пережили Холокост, и для 5,5 тыс. родственников погибших, сообщает The Guardian.

Сам мужчина потерял родителей, когда тех забрали в голландский транзитный лагерь Вестерборк, позже они погибли в концлагере Освенцим.

В письме к канцлеру Ангеле Меркель адвокат Мюллера пишет, что наследники немецких железных дорог военного времени имеют моральное и юридическое обязательство признать свою роль в страданиях евреев и цыган. В свое время в лагеря было перевезено около 107 тыс. голландских евреев, жертвы сами платили за проезд.

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"Я обвиняю железнодорожную компанию за сознательные перевозки евреев в концлагеря и убийство их ужасным способом. Я не могу сдаться, потому что это причиняет мне боль каждый день. И я хочу, чтобы эта боль наконец прошла", - заявил Мюллер.

Ранее он уже инициировал подобное дело. В прошлом году при поддержке адвоката по правам человека Лисбет Зегвелд отсудил у нидерландской железной дороги €50 млн в пользу людей, переживших Холокост, и родственников погибших. Компания Nederlandse Spoorwegen извинилась и признала свою причастность к преступлениям.

В российском Ростове-на-Дону оползень после проливного дождя уничтожил самое больше в стране захоронение жертв Холокоста. В администрации города говорят, что дорога, которая идет по верхней части мемориала, не выдержала напора воды. Часть склона между мраморными пилонами смыло.