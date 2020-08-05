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среда, 05 августа 2020 12:19

Недовольные властью создали армию

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Недовольные властью создали армию
Махновцы держат штандарт с надписью "Смерть всем, кто стоит на пути свободы трудового народа" Фото: bigenc

Руководитель крестьянского повстанческого движения Нестор Махно издал приказ о создании Революционно-повстанческой армии Украины 5 августа 1919 года. Формирование должно было "бороться за освобождение трудящихся от порабощения".

В армию махновцев могли вступить все желающие. Состояла из 4-х корпусов, которые делились на батальоны, полки, сотни, роты, взводы и полувзводы. Подчинялась военно-революционному совету и штабу.

Численность повстанческой армии быстро росла, в том числе за счет бойцов ликвидированного Махном атамана Никифора Григорьева и частей Красной армии. Уже в августе-сентябре махновцы вели бои с деникинцами у Новоукраинки - теперь Кировоградской области. Те докладывали Деникину, что повстанцы имеют отличное снаряжение, значительно превосходят их численностью, не чувствительны к маневрам и не имеют тыла. Признали, что встретили серьезного противника.

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27 сентября 1919 махновцы, при поддержке УНР, разбили деникинцев у поселка Перегоновка - теперь Кировоградской области. Враг потерял до 7 тыс. бойцов, а вскоре и Дикую дивизию - остатки 1-й Туземной дивизии горцев.

Повстанческое движение быстро приобрело общекрестянский характер. На 1 декабря 1919 года армия Махно насчитывала 103 тыс. бойцов, 20 тыс. сабель, 1,4 тыс. пулеметов и 84 пушки. Билась и против большевистских войск.

Анархист Нестор Махно вернулся из 6-летнего московского заключения в родной поселок Гуляйполе - теперь Запорожской области, 6 апреля 1917 года. Развернул широкую деятельность как политический и военный деятель. Он сразу сплотил вокруг себя местных анархистов и узнал, что большинство его старых товарищей погибли или эмигрировали. Крестьяне избрали Махно заместителем председателя волостного земства, позже - председателем Гуляйпольского крестьянского союза. Его главной целью Махно видел конфискацию земель, фабрик и заводов в общественную собственность. Заставил местных предпринимателей поднять рабочим зарплаты.

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Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

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