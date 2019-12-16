Не могла родить - император бросил жену

Жозефина Богарне не могла иметь детей Фото: aif.ru

Наполеон Бонапарт развелся с императрицей Франции Жозефиной Богарне 16 декабря 1809 года. Причиной стало то, что она не могла родить ему детей.

Слухи о возможном бесплодии и любовной измене избранницы тогдашнего Первого консула республики ходили французскими салонами и доходили до ушей Наполеона. Сама Жозефина также знала планы любимого стать монархом и основать собственную династию. Несмотря на слухи, 1 декабря 1804-го Наполеон обвенчался с Жозефиной, а на следующий день в Соборе Парижской Богоматери короновался как император французов, положив корону на ее голову.

Новая императрица, известная в обществе и среди политических эмигрантов как "добрая Жозефина", могла выгодно выдать замуж своих детей: дочь Гортензия стала королевой Нидерландов, а сын Эжен Богарне женился на дочери правителя Баварии. Но через несколько лет бесплодия подтвердилось. Наполеон не упрекал, но зарегистрировал официальный развод. Формальным поводом к нему послужило отсутствие приходского священника на церемонии венчания.

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Уже 1 апреля 1810-го Наполеон обвенчался с дочерью императора Священной Римской Империи Франца II Марией-Луизой, которая подарила Наполеону желаемого преемника.

Жозефина, по настоянию Наполеона, сохранила титул императрицы и поселилась в замке Мальмезон где находилась в окружении бывшего двора. Занялась ботаникой. Продолжала переписку с бывшим мужем и следила за всеми его делами.

Первого мужа Жозефы - Александра де Богарне - казнили на гильотине. У нее осталось двое детей. Жила за счет любовников. Очередной из них - руководитель правительства Директории Поль де Баррас - не мог обеспечить всех расходов и хотел избавиться от вдовы. На одном из приемов познакомил ее с перспективным офицером кавалерии Наполеоном. Между ними вспыхнул роман.