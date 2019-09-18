"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный

Недавно Иван Мирон отпраздновал свое 90-летие Фото: uinp.gov.ua

Украинский институт национальной памяти рассказал историю узника ГУЛАГа Ивана Мирона. Мужчина стал первым, из кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения.

Иван провел 25 лет в лагерях Норильска, Иркутска и Мордовии. В 1950-м молодой учитель отказался от призыва в армию и вступил в ряды повстанцев. Не соглашался с насильственным призывом населения в колхозы.

"Приносить присягу власти, которая столько зла принесла моей семье и всей Украине, я не мог. Как я мог поклясться тем врагам, которые сделали моих родителей рабами на своей земле?!" - приводит слова мужчины ИНП.

Режим приговорил 22-летнего Ивана к лагерям. К делу пришили "конфликт с охранником сельсовета". В 1951-м ему и его товарищам назначили максимальное наказание.

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После смерти Сталина в период реабилитации мужчине предлагали досрочное освобождение. Стоило только публично покаяться и признать себя виновным. Иван отказался, говорил что защита своей страны и своего народа не считает преступлением. Поэтому оставили отбывать наказание.

"С точки зрения законодательства, формальных вещей он считался преступником. Государство Украина, которое не привлекало Ивана Мирона к уголовной ответственности в силу наличия уголовного дела и приговора, все равно считало его преступником. Хотя никаких преступлений против украинского государства он не совершал", - рассказывает юрист ИНП Сергей Рябенко.

В этом году Украина признала, что Иван боролся за независимость.

Закарпатец Иван Мирон в этом году отпраздновал 90-летие. Сейчас он - единственный в Закарпатье, кто отбыл в лагерях ГУЛАГа все 25 лет, не попросивший о помиловании, и единственный, кто до сих пор оставался обвиняемым в "государственной измене".