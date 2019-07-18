С участника Норильского восстания сняли все обвинения

С Ивана Мирона сняли все обвинения. Фото: УИНП

Житель Закарпатья Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения.

Он оставался единственным, кто отбыл 25 лет лагерей, и с кого не сняли обвинения в государственной измене, сообщает Украинский институт национальной памяти.

"Закарпатец Иван Мирон в этом году отпраздновал свое 90-летие. Сейчас он - единственный в Закарпатье, кто отбыл в лагерях ГУЛАГа все 25 лет, не попросил о помиловании, и единственный, кто до сих пор оставался обвиняемым в "государственной измене". Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения, руководствуясь новым Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в сообщении.

Иван Мирон был участником восстания в Норильском концлагере в 1953 году.

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По новому закону статус пострадавших от репрессий получили и дети репрессированных, которые на момент ареста родителей были несовершеннолетними, и жены "врагов народа", которые часто после приговора мужчинам оставались не только без поддержки родного человека, но и в полной общественной изоляции.

Юридического основания в отмене переименования столичных проспектов Московского и Николая Ватутина на проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича нет.