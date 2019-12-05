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четверг, 05 декабря 2019 13:57

"Научились писать, чтобы вести бизнес" - раскопали таблички с конвертами, которым по 5 тыс. лет

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Археологи обнаружили клинописные таблички и остатки "конвертов" для них в древнем шумерском месте Марад в Ираке.

Из 100 глиняных табличек хорошо сохранилось 8. Все они датируются III и началом II тыс. до н.э. Рядом находилось и 100 кретул - глиняных печатей с оттисками нитей, которые использовались для обертывания и хранения клинописной корреспонденции, сообщает "Урядовий Кур'єр".

"Мы научились писать, чтобы вести бизнес", - говорится на одной из табличек. На ней также записано личное имя, принадлежавшее бухгалтеру.

"Надписи на табличках свидетельствуют о быстрой экономической и административной жизни древнего города в Месопотамии и часто рассказывают о деловых операциях, а также об административных и судебных вопросах", - объясняет археолог Анаклет Д'Агостино.

Находки указывают на то, что город Марад основали в период ранней шумерской династии более 4,5 тыс. лет назад. Тогда крупнейшим центром Месопотамии был город-государство Ур.

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Автор: University of Pisa
  V Iraku vyyavyly novi shumersʹki klynopysni tablychky 50/5000 В Ираке обнаружили новые шумерские клинописные таблички
V Iraku vyyavyly novi shumersʹki klynopysni tablychky 50/5000 В Ираке обнаружили новые шумерские клинописные таблички

Автор: ukurier.gov.uа
  На раскопках в Ираке обнаружили "конверты" для глиняных табличек.
На раскопках в Ираке обнаружили "конверты" для глиняных табличек.

Автор: ukurier.gov.uа
  На раскопках в Ираке обнаружили "конверты" для глиняных табличек.
На раскопках в Ираке обнаружили "конверты" для глиняных табличек.

Археологи обнаружили тысячи орудий труда, ювелирных украшений и фигурок в ходе раскопок древнего поселения в Израиле. Исследователи считают, что 9 тыс. лет назад здесь находился большой неолитический мегаполис.

Город обнаружили случайно. Рабочие проводили земельные работы перед строительством скоростного шоссе в 5 км от Иерусалима. Ученые предполагают, что в городе могли проживать 2-3 тыс. человек.

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Дата
05
декабря

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