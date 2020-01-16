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четверг, 16 января 2020 23:13

Натолкнулись на водопровод возрастом 2 тыс. лет

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Натолкнулись на водопровод возрастом 2 тыс. лет
У монастыря нашли акведук. Фото: Википедия

В Армении археологи нашли систему водоснабжения возрастом 2 тыс. лет.

У древнего монастыря Хор Вирап обнаружили основы акведука. Всего нашли 20 оснований, расположенных на протяженности в 1 км, сообщает facenews.ua.

Археолог Павел Аветисян считает, что акведук служил для подачи воды из реки Гарни.

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Геомагнитные исследования выявили сохраненые основания больших дворцовых сооружений по соседству с современным Арташат. Все они расположены на территории приватизированных земель. Будущие раскопки требуют договоренностей.

Представители управления СБУ в Херсонской области передают краеведческому музею более 80 предметов археологической коллекции.

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