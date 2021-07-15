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четверг, 15 июля 2021 16:30

Нашли жилище короля-отшельника

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Нашли жилище короля-отшельника
Жилье в пещере могли создать для свергнутого в начале IX в. короля Нортумбрии Фото: c / o Royal Agriculatural University

В Великобритании нашли одно из старейших пещерных жилых помещений. Оно служило убежищем для короля около 1,2 тыс. лет назад.

Помещение создано внутри пещеры Anchor Church на юге графства Дербишир. Ранее было известно, что в XVIII в. там собирались на романтические встречи и вечеринки местные аристократы. И именно тогда его расширили благодаря усилиям сэра Роберта Бердетта. Но оказалось, что еще в саксонскую эпоху там мог жить свергнутый король Нортумбрии, сообщает The Guardian.

Исследованием пещеры занимался археолог Эдмунд Саймонс. Она считается природной, но он отметил, что интерьер точно не природного происхождения. Ведь нельзя представить естественный процесс, который создает четкие стены, двери, окна и опоры. По его словам, все там является образцами саксонской архитектуры.

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Исследователь рассказал, что местная легенда связывает то место со Святым Гардульфом, который на самом деле был повержен в 806 году королем Эрдвульфом. Его похоронили в 830 году в 8 км от пещеры. Исследователь убежден, что бывший правитель жил там отшельником, а пещеры обустроили в виде жилья специально для него. В то же время постоянно за ним следили.

"Слово "отшельник" может вызвать в воображении образы какого-то оборванного бородатого старика, живущего в одиночестве. На самом деле у него могли быть ученики, которые жили вместе с ним, и уважали, как святого. Вполне вероятно, что даже при жизни", - сказал Саймонс.

Археолог убежден, что пещера является старейшим известным сохранившимся жилым помещением в Великобритании. Подчеркнул, что пещерные жилища обычно игнорировались историками. Но они могут быть единственными невредимыми жилыми зданиями, уцелевшими с саксонского периода.

Недавно в пещере Ирунгу, что в западной части центральной Африки, археологи обнаружили необычные человечески черепа. Их возраст более 500 лет.

Исследователи рассказали, что пещеру открыли еще в 1992-м, впрочем, из-за труднодоступности, спускались в нее лишь несколько раз. Недавно внутри увидели останки 24 взрослых мужчин и женщин. Вероятно, там хоронили богатых, ведь рядом с костями обнаружили сотни металлических артефактов - украшений, инструментов, оружие и тому подобное. Вещи и кости датировали XIV-XV вв.

На верхних челюстях каждого из черепов не хватало четырех передних зубов. Из-за наличия признаков заживления специалисты пришли к выводу, что их удаляли еще при жизни людей, а не в рамках обряда погребения.

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