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среда, 23 июня 2021 13:31

Нашли замок на вершине горы

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Нашли замок на вершине горы
Замковые сооружения в провинции Ван находят не впервые. Но эта расположена на вершине горы Фото: hurriyetdailynews.com

В турецкой провинции Ван археологи обнаружили руины замка, построенного 2,8 тыс. лет назад. Находку назвали важным открытием.

В ходе исследования специалистам удалось раскопать стены замка и большую цистерну глубиной 6,5 м. Также собрали керамические остатки, информирует Hurriyet Daily News.

Археологи установили, что замок был построен во времена господства на тех территориях государства Урарту, но пользовались им в основном в Средневековье.

При строительстве стен замка использовали известняк и песчаник. Само же сооружение стояло на вершине горы, высотой 2,5 тыс. м. Поэтому замок называют важным открытием.

Власти провинции убеждены, что замок внесет свой вклад в историческое богатство района и привлечет историков и туристов.

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В 2020-м археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван одноименной провинции на востоке Турции. Захоронению около 2,7 тыс. лет.

Когда-то на месте современного Вана располагался город Тушпа, он был столицей королевства Урарту. Крепость Чавуштепе заложили во время правления царя Сардури II - 765-735 годы до н.э. На протяжении 1961-1986 годов археологи обнаруживали здесь остатки оборонительных стен цитадели, королевского дворца, храма, башни и хозяйственных помещений.

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