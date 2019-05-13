Нашли захоронение христиан, которых индейцы принесли в жертву

Принесли в жертву мужчин, женщин и детей. Фото: ВВС

Нашли тела конкистадоров, которых 500 лет назад принесли в жертву индейцы аколуа в Южной Америке.

К такому выводу пришли ученые Национального института антропологии и истории Мексики, сообщает BBC.

Экспедицию завоевателей отправили с Кубы через год после первой высадки Эрнана Кортеса на континенте в 1519 году. Археологи четыре года назад нашла скелеты при раскопках участка в районе древнего государства Тлакскала.

Только недавно выяснилось судьба этих людей, среди которых были мужчины, беременные женщины и дети.

В течение полугода с 24 июня 1520 коренные жители захватили около 350 солдат Кортеса и отобрали нескольких для проведения жертвенных ритуалов. По словам экспертов, члены захваченного конвоя находились в камерах более шести месяцев впроголодь.

Индейцы приносили в жертву мужчин, женщин и лошадей, расчленяя их. Свиней индейцы убили и похоронили целыми.

Как утверждает археолог Энрике Мартинес Варгас, захваченных доставили в столицу ацтеков Теночтитлан. Они должны были служить предупреждением для Тлакскала, которые присоединились к Кортесу.

Ученые сообщили, что происходило с телами после смерти. Следы от надрезов на некоторых телах указывают на то, что мясо было отделено от костей.

Некоторые черепа были помещены на частокол, что позволяет выставить их публично. Их скомпоновали в пары мужчина-женщина. Женщины, принесенные в жертву, были беременными.

По словам Варгаса, в мезоамериканские космогонии женщины, погибшие во время родов, считались воинами.

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Тело одной из женщин было разрезано пополам и похоронено у останков ребенка в возрасте трех или четырех лет.

По словам исследователей, убийствами индейцы воспроизводили мифологические сцены о сотворении мира.

Когда Кортес узнал о том, что случилось с его последователями, он отправил на место захвата карательную экспедицию.

Археологи обнаружили в водах озера Титикака на границе Перу и Боливии религиозный центр цивилизации Тиуанако.