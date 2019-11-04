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понедельник, 04 ноября 2019 09:53

Нашли захоронение двух жрецов

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Археологи обнаружили 2700-летнюю гробницу с останками жрецов к северу от Лимы, Перу. Священнослужители были представителями древней культуры Пакопампа, существовавшей между 1200 и 500 годами до н.э. в высокогорье Анд.

Рядом с одним из тел обнаружили сосуд в виде змеи с головой ягуара. У другого жреца нашли ожерелье из 13 овальных бусин и узором, похожим на цифру 8, передает changeua

Направление захоронения одного из жрецов было обращено на юг, другого - на север. Лежали на одной стороне большого квадрата, сделанного из камней. Также к гробнице вели небольшие ступени.

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"Учитывая то, что мы обнаружили эти останки в том же месте, где проводились ритуальные обряды, предполагаем, что они могли быть священниками, отвечающими за церемонии во время пика этой культуры, между 800 и 500 годами до нашей эры", - сказал археолог Даниэль Моралес.

Автор: changeua.com
  Обнаружили жреческое захоронения представителей культуры Пакопампа
Обнаружили жреческое захоронения представителей культуры Пакопампа

Автор: changeua.com
  Обнаружили жреческое захоронения представителей культуры Пакопампа
Обнаружили жреческое захоронения представителей культуры Пакопампа

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки собаки доколумбовых времен в древнем городе Сечин, Перу. Им около 1 тыс. лет. Уцелел мех животного и подушечки лап. Сторожа нашли в главной структуре города - монументальном храмовом комплексе.

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04
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