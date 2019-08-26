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понедельник, 26 августа 2019 23:13

Нашли захоронение 10-летнего вампира

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Нашли захоронение 10-летнего вампира
У ребенка во рту нашли камень. Фото: 112

Итальянские археологи обнаружили на кладбище V в. нашей эры скелет 10-летнего ребенка.

Ребенок получил название "Луньянского вампира". Между челюстями ему поместили камень. В древности верили, что это не даст вампиру восстать из могилы, передает dialog.ua.

Тело нашли в месте массового захоронения детей La Necropoli dei Bambini поблизости от итальянской коммуны Луньяно-ин-Теверина. Кладбище образовалось на месте руин заброшенной римской виллы первого века нашей эры.

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Пол ребенка остается неизвестным.

Археологи нашли фрагмент бронзового диплома солдата римской армии в городе Деульт в Болгарии. Им утверждалось, что римский союзник прослужил 25 лет во вспомогательных войсках. За это получал право римского гражданства, которое распространялось на всю его семью и потомков.

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