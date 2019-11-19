Нашли вещь, которой казаки-охотники приманивали добычу

На Черниговщине нашли казацкий манок. Фото: koropska-gromada.gov.ua

В Черниговской обл. возле Ильинской церкви в с. Карп нашли бронзовый манок конца XVIII в.

Манки используются на приманивания птиц во время охоты, написала в Facebook руководитель археологической экспедиции, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум им. Т.Г. Шевченко" Елена Черненко.

"Находка, о которой я рассказываю, редкая штука - манок, предназначенный для заманивания птиц во время охоты путем имитации их крика. Выяснили после очистки реставратором", - написала она.

Манок относится к периоду Гетманщины. Он создан в виде всадника на павлине. Сначала думали, что это трубка. Принадлежал кому-то из казацкой старшины.

В раскопе у церкви участники экспедиции также нашли монеты XVII в, бусинку и керамику.

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После исследования и реставрации манок и другие находки передадут Коропскому историко-археологическому музею.

В Запорожье заканчивают реставрацию казацкой чайки. Ее готовят для показа посетителям Музея судоходства. Боевой корабль запорожских казаков можно будет увидеть своими глазами в экспозиции музея после открытия нового туристического сезона.