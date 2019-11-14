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четверг, 14 ноября 2019 17:32

Нашли старую вставную челюсть из золота

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Охотник за сокровищами Питер Кросс нашел давнюю вставную челюсть в графстве Оксфордшир, Великобритания. Протез изготовили из золота и кости крупного животного 200 лет назад.

Когда любитель достал артефакт из земли то решил, что это были овечьи зубы. Но очистив его, увидел золотую пластину. Местный эксперт оценил находку. Указал, что сделана из золота и кости бегемота или моржа. Также отметил приблизительную дату изготовления - XIX в., передает The Daily Mail.

Сам Питер предполагает, что кто-то потерял протез когда катался на лошади, так как обнаружил его на небольшом склоне. Владелец, вероятно, был очень богатым, ведь цена такой челюсти в ту эпоху колебалась от 200 - 300 фунтов стерлингов. За эти деньги можно было приобрести несколько домов.

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Вставную челюсть продадут на торгах 25 ноября. Ее стоимость оценивается в сумму от £ 3 - 7 тыс.

Автор: Hansons / SWNS
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