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среда, 09 октября 2019 17:30

Кто ищет - тот найдет: мужчина выкопал уникальное золотое украшение

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Кто ищет - тот найдет: мужчина выкопал уникальное золотое украшение
Охотник за сокровищами нашел золотое украшение с эпохи бронзы Фото: cumbriaguide.co.uk

Охотник за сокровищами Билли Воган, 54 года, нашел древний золотой браслет неподалеку от родного города Уайтхейвен, Великобритания. Украшение из времен бронзового века. Ему около 4 тыс. лет. Племенные аристократы носили подобные для демонстрации достатка.

Мужчина начал активно заниматься поиском сокровищ полгода назад и считается любителем. Работал на поле по 7-8 ч., передает The Daily Mail.

"На глубине около 13 см я нашел какой-то предмет. Сначала подумал, что это часть альпинистского снаряжения или деталь от трактора. Никогда бы не поверил, что это золото", - рассказывает британец.

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Мужчина прислал фотографию находки другу, который посоветовал идти к оценщику. Тот определил, что золото имеет 22 карата и весит 310 г. Предварительно, без учета исторической ценности, его оценили в £ 11 тыс. - около 330 тыс. грн.

Согласно английским законам, искатели потенциального сокровища юридически обязаны сообщить о находке своего местного коронера.

Если ее признают сокровищем, искатель должен предложить ее на продажу музею по цене, установленной Комитетом оценки сокровищ Британского музея. Она будет больше общей стоимости золота.

Британка 66-летняя Сью Килверт нашла золотое кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.

Женщина все свое свободное время проводит в поисках сокровищ в сельской местности с металлоискателем, сообщает metro.co.uk.

Осматривая поле у ​​Шекспировского зала в Уорвике, на глубине 23 см металлоискатель подал сигнал о находке. На дне ямы женщина нашла небольшое кольцо с красно-белой эмалью. На внутренней стороне имеется надпись "Правда не изменяет".

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