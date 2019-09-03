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среда, 04 сентября 2019 02:24

66-летняя искательница сокровищ нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру
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Фото: BNPS

Британка 66-летняя Сью Килверт нашла золотое кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.

Женщина все свое свободное время проводит в поисках сокровищ в сельской местности с металлоискателем, сообщает metro.co.uk.

Осматривая поле у ​​Шекспировского Зала в Уорвике. На глубине 23 см, металлоискатель подал сигнал о находке. На дне ямы, женщина нашла небольшое кольцо с красно-белой эмалью. На внутренней стороне имеется надпись "Правда не изменяет".

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"Я весь день копала только мусор, когда другой детектор предложил мне испытать поля вокруг зала Тюдоров. Когда увидела кольцо, оно было такое крохотное, как современная детская украшение. Но когда присмотрелась и увидела надпись, поняла, что это может быть что-то интересное", - говорит Килверт.

Зал Шекспира принадлежал семье драматурга. Считают, что именно здесь он написал пьесу "Как вам это нравится" в 1559 году.

Кольцо отправили в музей в Бирмингеме для проверки. Должны выяснить, имеет ли оно на самом деле связь с Шекспиром, который жил между 1564 и 1616 годами.

Английские ученые завершили реставрацию шлема со Стаффордширского сокровища VII в. Это крупнейшая в истории находка англо-саксонских драгоценных изделий.

Наибольшее внимание исследователей привлек позолоченный шлем с продольным гребнем и дополнительной защитой для ушей и носа. Для того времени это была очень роскошная вещь. Он полностью покрыт позолоченным серебром. Предполагают, что владельцем этого шлема был король Педа, правивший в 655-656-х

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