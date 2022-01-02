Нашли посмертную золотую маску фараона

 
Ексклюзивы
1/5
"Гитлер-Путин все время лжет об Украине. Будет война?" - как живут люди на границе с Беларусью
"Гитлер-Путин все время лжет об Украине. Будет война?" - как живут люди на границе с Беларусью
1 Просмотров: 5391
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 576
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3078
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 972
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4491
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2466
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 315
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 11070
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 702
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
Фото
Все фото
14
11
23
4
18
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии &quot;Галичина&quot;
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Просмотров: 639
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
13 Просмотров: 3069
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1521
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1026
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 900
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 08:20

Нашли посмертную золотую маску фараона

  Комментировать
Нашли посмертную золотую маску фараона
Археолог Говард Картер обнаружил золотой саркофаг с мумией египетского фараона Тутанхамона Фото: explorer.life

В Египте экспедиция под руководством британца Говарда Картера 3 января 1924-го нашла главное сокровище пирамиды египетского фараона Тутанхамона – в каменном саркофаге обнаружили золотой гроб с мумией 19-летнего правителя. В гробу лежала посмертная маска фараона.

Британец Говард Картер занимался археологией с юности, исследовал пирамиды и храмы Египта. После 8 лет бесполезных поисков в Долине царей уцелевшей усыпальницы некоего фараона, на скалистом склоне Картер нашел уцелевшую гробницу фараона Тутанхамона.

Тутанхамон царствовал в 1332–1323 годах до нашей эры. На месте его захоронения построили склеп Рамзеса VI. Среди 28 египетских фараонов – только его гробница не повреждена. Археологи более семи недель выносили сокровища только из передней и боковой комнат четырехкомнатной гробницы. В "золотом зале" был каменный саркофаг умершего фараона. В золотом шкафчике-часовке в сосудах хранилось сердце, мозг и внутренности покойника, вынутые, когда труп бальзамировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Статую Венеры нашли на поле

В саркофаге из желтого кварцита весом более тонны был деревянный футляр длиной 5 м и шириной 3,5 м. Раскрыв его археологи, нашли позолоченный рельефный портрет покойника в полный рост. Под ней – мумию фараона, покрытую золотой маской. Смола склеила мумию, а также приклеила к ней золотую маску.

Исследовали гробницу вплоть до 1932-го. Всего обнаружили 3,5 тыс. предметов. Общий вес золотых изделий – 110,4 кг, вес маски – почти 11 кг. Сокровища и мумию передали в Национальный музей Каира. Говард Картер покинул археологию и стал работать агентом музеев и коллекционеров.

Христианскую церковь в Иерусалиме "Гробу Господня" 18 октября 1009 полностью разрушил халиф Фатимид Аль-Хаким би-Амр Аллах. Современный Храм Гроба Господня разделен между шестью конфессиями христианской церкви, является одной из самых посещаемых святынь христианства.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли посмертную золотую маску фараона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Нашли посмертную золотую маску фараона

Самое читаемое
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 38685
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 29800
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 9 Просмотров: 22717
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 17694
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 6 Просмотров: 17163
История
На берегу нашли древнее разрушенное поселение
На берегу нашли древнее разрушенное поселение Просмотров: 153
Ученые восстановили внешность фараона
Ученые восстановили внешность фараона Просмотров: 747
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
14
 Просмотров: 3078
Графиня купалась в крови молодых девушек
Графиня купалась в крови молодых девушек
 Просмотров: 6003
Кубинские революционеры одержали победу
Кубинские революционеры одержали победу
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
14
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
6
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
5
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
2
"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113
Голосов: 41
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть