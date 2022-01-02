Нашли посмертную золотую маску фараона

Археолог Говард Картер обнаружил золотой саркофаг с мумией египетского фараона Тутанхамона Фото: explorer.life

В Египте экспедиция под руководством британца Говарда Картера 3 января 1924-го нашла главное сокровище пирамиды египетского фараона Тутанхамона – в каменном саркофаге обнаружили золотой гроб с мумией 19-летнего правителя. В гробу лежала посмертная маска фараона.

Британец Говард Картер занимался археологией с юности, исследовал пирамиды и храмы Египта. После 8 лет бесполезных поисков в Долине царей уцелевшей усыпальницы некоего фараона, на скалистом склоне Картер нашел уцелевшую гробницу фараона Тутанхамона.

Тутанхамон царствовал в 1332–1323 годах до нашей эры. На месте его захоронения построили склеп Рамзеса VI. Среди 28 египетских фараонов – только его гробница не повреждена. Археологи более семи недель выносили сокровища только из передней и боковой комнат четырехкомнатной гробницы. В "золотом зале" был каменный саркофаг умершего фараона. В золотом шкафчике-часовке в сосудах хранилось сердце, мозг и внутренности покойника, вынутые, когда труп бальзамировали.

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В саркофаге из желтого кварцита весом более тонны был деревянный футляр длиной 5 м и шириной 3,5 м. Раскрыв его археологи, нашли позолоченный рельефный портрет покойника в полный рост. Под ней – мумию фараона, покрытую золотой маской. Смола склеила мумию, а также приклеила к ней золотую маску.

Исследовали гробницу вплоть до 1932-го. Всего обнаружили 3,5 тыс. предметов. Общий вес золотых изделий – 110,4 кг, вес маски – почти 11 кг. Сокровища и мумию передали в Национальный музей Каира. Говард Картер покинул археологию и стал работать агентом музеев и коллекционеров.

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