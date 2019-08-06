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вторник, 06 августа 2019 18:06

Нашли первый христианский храм

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Автор: dyvys.info
  Археологи проводят раскопки церкви времен Киевской Руси в Буске Львовской области
Археологи проводят раскопки церкви времен Киевской Руси в Буске Львовской области

Археологи раскопали древнюю церковь в Буске Львовской области. Она упоминается в местных летописях. Основателем считают первого Буского князя Давида Игоревича из династии Рюриковичей.

На месте раскопа нашли церковный бальзамарий и елейницу XII в.

"После 4 лет раскопок археологам удалось найти местонахождение первого христианского храма в княжеском Буске. В июле исследователи расчистили фрагмент керамического мощения пола храма Киевской Руси. Вероятно, речь идет о церкви Богоявления, которая упоминается в потерянной Буской летописи и сооружения которой связывают с правлением первого Буского князя Давида Игоревича. А вчера, 5 августа, нашли церковную утварь: бальзамарий и елейницю ", - сообщил порталу Дивись.info руководитель раскопок Петр Довгань.

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Волынский князь Давид Игоревич известен тем, что ослепил теребовлянского князя Василька Ростиславича по наущению Великого Киевского князя Святополка II Изяславича (1093 - 1113). Хотел захватить Галицкое княжество. Впоследствии будучи в ярости из-за преступления родственника Владимир Мономах сделал Давида изгоем - его лишили Волынского княжества и посадили в Буске.

Археологи раскопали древнюю христианскую церковь у Галилейского моря на севере Израиля. Они убеждены, что это Церковь апостолов в поселке Вифсаида, которая вспоминается в Библии. Ее построили над домами последователей Иисуса Христа апостолов Павла и Андрея. Именно на этом месте Иисус накормил 5 тыс. человек двумя рыбами и пятью кусками хлеба.

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Дата
06
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