Нашли печать для документов, которой 3 тыс. лет

Археологи нашли древнюю ассирийскую печать в Турции. Ей около 3 тыс. лет

Артефакт в виде цилиндра с рисунком и надписями обнаружили в крепости Зерзеван. Укрепления построили в IV в. во времена Византийской империи. Исследователи решили, что принадлежал тогдашним чиновникам. Но предмет оказался намного старше, передает The History Blog.

Его использовали для подтверждения подлинности документа или его значимости.

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"На печати изображена богоподобная фигура, а также дерево жизни, птица и святуя вода в сосуде", - рассказывает археолог Айтач Коскун.

В крепости также обнаружили бронзовые артефакты того же времени. Вероятно, здесь когда-то было ассирийское поселение.

Автор: thehistoryblog.com В Турции нашли древнюю Ассирийскую печать

Автор: thehistoryblog.com Артефакты, обнаруженные в древней византийской крепости

Террористы из группировки "Исламское государство" разрушили возведенный 2 тысячи лет назад архитектурный памятник, расположенный вблизи иракского города Мосул. Этот объект, известный как "ворота Бога" был одними из нескольких великих ворот, преграждавших путь в древний ассирийский город Ниневия.