Нашли храм неизвестного христианского мученика

Древний храм нашли в Израиле. Фото: Reuters

В Израиле, в г. Бейт-Шемеш археологи во время раскопок обнаружили христианскую церковь с часовней.

Она посвящена неизвестному "славном мученику", сообщает управление древностей Израиля.

"Личность мученика неизвестна, но исключительное богатство сооружений указывает на то, что этот человек был важной фигурой", - заявил руководитель раскопок Биньямин Сторчан.

Возраст храма определили в 1,5 тыс. лет. Здание представляет собой базилику площадью в 1,5 тыс. кв. м. Предполагается, что ее строительство началось в VI веке во время правления византийского императора Юстиниана.

Внутри церковь богато украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов.

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Позже, во времена императора Тиберия II Константина, к базилике была пристроена часовня, надпись внутри которой сообщает о посвящении "славном мученику".

По мнению археологов, мощи мученика могли находиться в гробнице часовни.

Израильские археологи нашли улицу, построенную по приказу римского префекта Иудеи Понтия Пилата. Дорога связывает Храмовую гору и Силоамскую купель, которая сейчас является частью археологического комплекса.