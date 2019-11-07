Нашли ловушку, в которую люди загоняли мамонтов

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 378
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 792
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1890
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5004
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1647
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5436
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6732
Фото
Все фото
16
3
8
10
38
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Видео
Все видео
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1062
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 15:36

Нашли ловушку, в которую люди загоняли мамонтов

  Комментировать

Археологи нашли ловушки для мамонтов неподалеку Мехико, Мексика. Первобытную палеолитическую стоянку Тультепек II обнаружили еще в марте 2019-го, но исследования продолжаются и по сей день.

Две искусственные ловушки возрастом почти 15 тыс. лет создали из вертакальных стен глубиной 1,7 м и диаметром в 25 м. На их месте нашли более 800 костей, принадлежавших 14 мамонтам. Кости 8 нашли в юго-западном углу участка, тогда как остатки 6 других - на север от нее, сообщает Урядовий кур'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выяснили причину гибели последних мамонтов на Земле

Вероятно, животных загоняли к обрыву, с которого они падали, впоследствии их добавили. Но ученые еще работают над разгадкой тайны.

"Это две искусственные ловушки для мамонтов. Это переломный момент не только в истории Мексики, но и всего мира, потому что больше нигде на планете не было обнаружено подобных ловушек", - говорит археолог Луис Кордова.

Автор: ukurier.gov.ua
  В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов
В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов

Автор: ukurier.gov.ua
  В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов
В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов

Нашли крошечные каменные лезвия, которыми древние люди разделывали животных. Инструменты нашли на Ближнем Востоке. Им от 300 до 500 тыс. лет. Крошечные кремниевые инструменты сделали представители ашельской культуры. Они использовались на стадиях процесса обработки мяса. С их помощью добывали костный мозг и резали сухожилия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли ловушку, в которую люди загоняли мамонтов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 20097
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13635
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12564
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого Просмотров: 7209
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7030
История
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
16
 Просмотров: 1323
Заключили военное соглашение с Польшей
Заключили военное соглашение с Польшей
 Просмотров: 207
Россияне изменили отношение к украинскому правительству
Россияне изменили отношение к украинскому правительству
 Просмотров: 576
Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России
Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России
 Просмотров: 549
Договорились о новой линии разграничения фронта
Договорились о новой линии разграничения фронта
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 748
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua