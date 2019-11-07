Нашли ловушку, в которую люди загоняли мамонтов

Археологи нашли ловушки для мамонтов неподалеку Мехико, Мексика. Первобытную палеолитическую стоянку Тультепек II обнаружили еще в марте 2019-го, но исследования продолжаются и по сей день.

Две искусственные ловушки возрастом почти 15 тыс. лет создали из вертакальных стен глубиной 1,7 м и диаметром в 25 м. На их месте нашли более 800 костей, принадлежавших 14 мамонтам. Кости 8 нашли в юго-западном углу участка, тогда как остатки 6 других - на север от нее, сообщает Урядовий кур'єр.

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Вероятно, животных загоняли к обрыву, с которого они падали, впоследствии их добавили. Но ученые еще работают над разгадкой тайны.

"Это две искусственные ловушки для мамонтов. Это переломный момент не только в истории Мексики, но и всего мира, потому что больше нигде на планете не было обнаружено подобных ловушек", - говорит археолог Луис Кордова.

Автор: ukurier.gov.ua В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов

Автор: ukurier.gov.ua В Мексике нашли ловушки, которые кроманьонцы создали для охоты на мамонтов

Нашли крошечные каменные лезвия, которыми древние люди разделывали животных. Инструменты нашли на Ближнем Востоке. Им от 300 до 500 тыс. лет. Крошечные кремниевые инструменты сделали представители ашельской культуры. Они использовались на стадиях процесса обработки мяса. С их помощью добывали костный мозг и резали сухожилия.