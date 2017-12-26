Нашли косметику, которой 5 тыс. лет

Нашли древнюю подводку для глаз. Фото: "Ридус"

Косметику возрастом 5 тыс. Лет нашли археологи в Иерихоне на территории Палестинской админстрации

Составленные друг в друга 5 перламутровых раковин обнаружили в древнем доме, сообщает National Geographic.

Черную субстанцию ​​нашли в двух из них.

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Анализ показал, что это оксид марганца. Он входит в состав сурьмы. Женщины на Ближнем Востоке использовали ее как подводку для глаз.

Оксид марганца привозили в Иерихон с Синайского полуострова, предполагают ученые. Его там добывали египтяне.

Во дворце царя Ирода в Израиле обнаружили остатки большого винного хранилища. Его нашли во время раскопок в складских помещениях и погребах.