Нашли косметику, которой 5 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
10
8
16
34
5
Нашли массовое захоронение воинов Армии УНР
Нашли массовое захоронение воинов Армии УНР
Люди защищали Вячеслава Черновола от милиции после митингов
Люди защищали Вячеслава Черновола от милиции после митингов
Вдовы в трауре времен Викторианской Англии - подборка фото
Вдовы в трауре времен Викторианской Англии - подборка фото
Пистолеты карпатских опрышков и мечи скифских женщин-воинов показали на выставке украинского оружия
Пистолеты карпатских опрышков и мечи скифских женщин-воинов показали на выставке украинского оружия
В сеть выложили уникальное видео из жизни украинцев под немецкой оккупацией
В сеть выложили уникальное видео из жизни украинцев под немецкой оккупацией
Видео
Все видео
Самолет "Мрия" разрабатывали для запуска космических кораблей
Самолет "Мрия" разрабатывали для запуска космических кораблей
Создали видеореконструкцию древнего поселения на Полтавщине
Создали видеореконструкцию древнего поселения на Полтавщине
Археологи раскрыли две древнеегипетские гробницы
Археологи раскрыли две древнеегипетские гробницы
6 декабря - День Вооруженных сил Украины
6 декабря - День Вооруженных сил Украины
Опубликовали видео открытия Музея Коцюбинского, которому 90 лет
Опубликовали видео открытия Музея Коцюбинского, которому 90 лет
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 23:13

Нашли косметику, которой 5 тыс. лет

  Комментировать
Нашли косметику, которой 5 тыс. лет
Нашли древнюю подводку для глаз. Фото: "Ридус"

Косметику возрастом 5 тыс. Лет нашли археологи в Иерихоне на территории Палестинской админстрации

Составленные друг в друга 5 перламутровых раковин обнаружили в древнем доме, сообщает National Geographic.

Черную субстанцию ​​нашли в двух из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путешествовала вместе с экспедицией и проводила ритуалы - нашли захоронение египтянки

Анализ показал, что это оксид марганца. Он входит в состав сурьмы. Женщины на Ближнем Востоке использовали ее как подводку для глаз.

Оксид марганца привозили в Иерихон с Синайского полуострова, предполагают ученые. Его там добывали египтяне.

Во дворце царя Ирода в Израиле обнаружили остатки большого винного хранилища. Его нашли во время раскопок в складских помещениях и погребах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Археологи нашли винный погреб царя Ирода
Археологи нашли винный погреб царя Ирода Просмотров: 792
Путешествовала вместе с экспедицией и проводила ритуалы - нашли захоронение египтянки
Путешествовала вместе с экспедицией и проводила ритуалы - нашли захоронение египтянки Просмотров: 180
Сейчас вы читаете новость «Нашли косметику, которой 5 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39059
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 12024
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
История
На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии
На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии
 Просмотров: 135
В третьем туре президентских выборов Янукович уступил Ющенко
В третьем туре президентских выборов Янукович уступил Ющенко
 Просмотров: 27
192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота
192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота
 Просмотров: 495
Из национального архива исчезли тысячи исторических документов
Из национального архива исчезли тысячи исторических документов Просмотров: 261
Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы
Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 986
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть