Нашли кладбище с остатками людей в сосудах

В Китае откопали древнее кладбище. Фото: actualnews.org

Во время раскопок в китайской провинции Юань обнаружили уникальные реликвии и артефакты.

Археологи нашли кладбище, датируемое бронзового веком, передает actualnews.org.

Раскопки проводились под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша.

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Здесь специалисты обнаружили кладбище площадью более 6000 м.кв. Изучены были пока только 550 могил, найдено более 300 реликвий.

Керамика и скелеты очень хорошо сохранились до наших дней. Ученые объясняют это жарким и сухим климатом и медленной скоростью коррозии.

В Восточном Китае археологи наткнулись на несколько тысяч керамических и фарфоровых изделий, изготовленных во время правления династии Суй (581-618). На месте раскопок ученые нашли яму, из которых древние китайцы добывали глину, пересохшие колодцы и другие объекты.