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понедельник, 20 июля 2020 18:07

Нашли карту одного из первых покорителей Америки

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В немецком городе Росток нашли копию карты флорентийского мореплаветеля Америго Веспуччи. Находку называют уникальной, ведь до сих пор не было известно о существовании никаких оригинальных карт или копий.

Она нарисована на страницах издания Novus Mundus 1505 года, которое хранится в библиотеке городского университета. Известно, что подготовил его печатник Герман Баркхаузен. В книге представлено переписки путешественника со своим покровителем Лоренцо Медичи. Также она содержит описания путешествий Веспуччи через Атлантику, передает "Популярная Механика".

На карте отсутствуют какие-либо указания на авторство, однако венгерский исследователь Гьюла Папай доказал, что составителем оригинала на самом деле был Веспуччи.

"В этом случае речь идет, вероятно, о единственной карте Америго Веспуччи, которая в наиболее полном виде, хотя и как копия, сохранилась для потомков", - считает ученый.

По его словам, из текста книги становится понятно, что в 1500 году путешественник отправил семье Медичи 2 составлены собственноручно карты, в которых также использовалась разработанная им проекция. Судьба этих карт неизвестна, однако печатник мог приобрести одну вместе с перепиской.

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Автор: UB Rostock
  Показали старейшую копию карты путешественника Америго Веспуччи
Показали старейшую копию карты путешественника Америго Веспуччи

22 февраля 1512-го в Севилье в Испании на 58-м году умер флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи, участник нескольких экспедиций к берегам Южной Америки, названной им Новым Светом. С легкой руки немецкого картографа Мартина Вальдземюллера по имени Веспуччи назван континент Америка.

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