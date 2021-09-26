Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки

Фото: Андрей Лыженков

В соцсести "Живой журнал" опубликовали фотографии бытовой жизни в СССР в 1980-х.

На фото можно увидеть бедность, грязь, больницу, село, пустые полки и очереди. Автор Андрей Лыженков. Фото взяты с "Живого журнала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото

На фото реальная жизнь в СССР. Несмотря на то, что в позднем совке на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, сцены окружающей жизни, быту, снимал мало кто. Плёночная съемка была дорогим и трудоёмким удовольствием. На 24 или 36 кадрах дефицитной плёнки люди предпочитали запечатлеть групповые и одиночные портреты.

Тем не менее, существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал окружающую действительность. Именно такие снимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР. Подборка тульского фотографа с - жанр черно-белой репортажной фотографии Андрея Лыженкова.

Опубликовали запрещенные к печати фото из советских магазинов. Фото опубликовал Максим Мирович в блоге. На них можно увидеть последствия дефицита в позднем СССР.