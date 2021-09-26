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воскресенье, 26 сентября 2021 10:59

Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
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1984 год, новогодний утренник. На заднем плане огромная доска «Политбюро ЦК КПСС». В то время это казалось нормальным. Идеологию детям навязывали с раннего детства, и в игровой комнате на стене висели не рисунки кота Леопольда и Снегурочки, а портреты старых дядек из политбюро
Фото: Андрей Лыженков
Комиссия в военкомате. Это 1988 год, когда ещё шла война в Афганистане
Центральная площадь в Туле, конец 1980-х. Композиция «Свободное» за решеткой, охраняемое бдительными часовыми
«Решения КПСС выполним» на фоне каких-то руин и мусора
Колония Алексино, 1990 год. На стене газета «Правда» с бредовой цитатой Ленина – «Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый»

В соцсести "Живой журнал" опубликовали фотографии бытовой жизни в СССР в 1980-х.

На фото можно увидеть бедность, грязь, больницу, село, пустые полки и очереди. Автор Андрей Лыженков. Фото взяты с "Живого журнала".

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На фото реальная жизнь в СССР. Несмотря на то, что в позднем совке на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, сцены окружающей жизни, быту, снимал мало кто. Плёночная съемка была дорогим и трудоёмким удовольствием. На 24 или 36 кадрах дефицитной плёнки люди предпочитали запечатлеть групповые и одиночные портреты.

Тем не менее, существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал окружающую действительность. Именно такие снимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР. Подборка тульского фотографа с - жанр черно-белой репортажной фотографии Андрея Лыженкова.

Опубликовали запрещенные к печати фото из советских магазинов. Фото опубликовал Максим Мирович в блоге. На них можно увидеть последствия дефицита в позднем СССР.

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