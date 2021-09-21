Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов

Фото: mirovich.media

Опубликовали запрещенные к печати фото из советских магазинов.

Фотографии опубликовал Максим Мирович в блоге. На них можно увидеть последствия дефицита в позднем СССР.

В магазинах можно было встретить банки с яблочно-вишневым или яблочно-малиновым соком. Его сильно разбавляли подсахаренной водой с лимонной кислотой.

Мясо в 1980-х было в дефиците. За ним стояли очереди. Хорошее мясо продавали только знакомым. Наибольшим дефицитом была курица.

"Колбасных изделий в отделе всего два вида - сосиски и лучшая в мире колбаса по 2 рубля и 20 копеек. Перед прилавком с весами стоит большая очередь покупателей, которым эту колбасу отрезают по кусочкам - я не удивлюсь, если еще и в ограниченном количестве, не более 0,5 кг в одни руки", - пишет Мирович.

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Для приобретения алкоголя нужно было получить талоны. Коньяк продавали по две бутылки в одни руки.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом настолько, что не считались преступлением. Миф о доверительных отношениях между людьми неоправданный, ведь наживались они друг на друге, пишет в блоге журналист Максим Мирович. Он выложил уникальную подборку фотографий, которые показывают истинную картину жизни в Советском Союзе.