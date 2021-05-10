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понедельник, 10 мая 2021 17:43

Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
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Советская власть постоянно заявляла о борьбе с алкоголизмом в стране. Однако на самом деле делала все, чтобы народ спивался.

Для этого в СССР существовала целая сеть вино-водочных магазинов, которые между прочим, полностью вымерли при "загнивающем капитализме", пишет в Livejournal блогер Максим Мирович.

"Как правило советские вино-водочные магазины размещались в гостиничных зданиях и служили настоящими гнездовыми для алкоголиков. Они курсировали по алко-цепочке: столик с домино-вино-водочный магазин-прием стеклотары", - написал Мирович.

Предлагаем посмотреть фотоподборку сделанную в 1970-х годах. Иллюстрации ярко говорят о том, как на самом деле в СССР "боролись" с пьянством.

Алкоголиков в СССР часто отправляли в специальные лечебно-трудовые профилактории. Однако они были не эффективны. Люди продолжали пить даже после такого "лечения"
Фото: mirovich.media
Очередя у вино-водочные магазины могли растягиваться на сотни метров
Подобным образом в СССР и выглядела реализация алкогольной продукции
Часто люди в очередях вырвали друг у друга бутылки с водкой или вином. Алкоголь, как правило, выдавался порционно. В основном не более двух бутылок одному человеку
Советские граждане не жалели денег на водку, или вино. Алкоголь был чуть ли не единственным развлечением для обычных людей в 1970-х годах

Чаще всего вино-водочные магазины открывались в середине жилых дворов хрущевской и брежневской застройки.

"Думаю, многие из вас помнят, как мятые товарищи в майках-алкоголичках и рваных спортивных штанах бродили такими дворами", - добавил Максим Мирович.

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Следует добавить, что советских алкоголиков часто в то время "клеймили" на работах или отправляли в лечебно-трудовые профилактории.

"Однако все было безрезультатно. Народ пил все больше и больше. Очереди за алкоголем ставали все длиннее", - написал блогер.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. Они настолько стали привычными, что даже не считались преступлением. Миф о доверительных отношениях между людьми не оправдан, ведь наживались они друг на друге, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович. Он изложил уникальную подборку фотографий, которые показывают истинную картину жизни в Советском Союзе.

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10
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