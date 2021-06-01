Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит

 
Ексклюзивы
1/5
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Просмотров: 135
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 378
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 900
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 495
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2574
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
6 Просмотров: 954
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1503
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1242
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
7
17
10
3
15
Основали комитет по охране воинских захоронений
Основали комитет по охране воинских захоронений
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1701
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 414
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 819
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 936
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 12:18

Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит

  Комментировать

Жители поселка Арбель, что в израильской области Галилея, передали археологам загадочный амулет, обнаруженный их родственником 40 лет назад.

Исследователи установили, что артефакту около 1,5 тыс. лет. На одной из его сторон изображен всадник с копьем. Он пытается попасть им в лежащую женщину. На другой стороне изображен пронизанный стрелами глаз в окружении двух львов, змеи, скорпиона и птицы, сообщает издание The Sun.

Автор: Israel Antiquities Authority
  Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"
Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"

Исследователи считают, что женщина - это ведьма Гелло. По древним верованиям греков, она похищала и убивала детей, вызвала у женщин выкидыши и бесплодие.

Археолог Эйтан Клейн отметил, что такие артефакты иногда называли "печатью Соломона". Амулеты должны были защищать женщин и детей от злых духов и дурного глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли кинжал-оберег, которому 2 тыс. лет

Автор: Israel Antiquities Authority
  Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"
Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"

Ранее в израильском селе эт-Таиба археологи и волонтеры нашли древний церковный камень с греческими надписями. Около 1,6 тыс. лет назад текст приветствовал людей, которые входили в византийскую церковь и благословлял их.

Текст начинался словами "Иисус Христос, рожденный Марией". Далее говорится, что церковь построили богобоязненный и благочестивый епископ Феодосий и несчастный Фома. Того, кто входил внутрь, просили молиться за них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Военные расстреляли 26 людей

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6795
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4851
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3717
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3393
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 9 Просмотров: 3150
История
Музей Голодомора установил рекорд
Музей Голодомора установил рекорд Просмотров: 27
Военные расстреляли 26 людей
Военные расстреляли 26 людей
 Просмотров: 270
Хмельницкий казнил всех пленных
Хмельницкий казнил всех пленных
 Просмотров: 639
Нашли подтверждение битвы, описанной в Библии
Нашли подтверждение битвы, описанной в Библии Просмотров: 720
В Израиле раскопали базилику, построенную при Ироде
В Израиле раскопали базилику, построенную при Ироде Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
6
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2468
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть