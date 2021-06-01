Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит

Жители поселка Арбель, что в израильской области Галилея, передали археологам загадочный амулет, обнаруженный их родственником 40 лет назад.

Исследователи установили, что артефакту около 1,5 тыс. лет. На одной из его сторон изображен всадник с копьем. Он пытается попасть им в лежащую женщину. На другой стороне изображен пронизанный стрелами глаз в окружении двух львов, змеи, скорпиона и птицы, сообщает издание The Sun.

Автор: Israel Antiquities Authority Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"

Исследователи считают, что женщина - это ведьма Гелло. По древним верованиям греков, она похищала и убивала детей, вызвала у женщин выкидыши и бесплодие.

Археолог Эйтан Клейн отметил, что такие артефакты иногда называли "печатью Соломона". Амулеты должны были защищать женщин и детей от злых духов и дурного глаза.

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Автор: Israel Antiquities Authority Амулет должен был защищать женщин и детей от злых духов. Его называли "печатью Соломона"

Ранее в израильском селе эт-Таиба археологи и волонтеры нашли древний церковный камень с греческими надписями. Около 1,6 тыс. лет назад текст приветствовал людей, которые входили в византийскую церковь и благословлял их. Текст начинался словами "Иисус Христос, рожденный Марией". Далее говорится, что церковь построили богобоязненный и благочестивый епископ Феодосий и несчастный Фома. Того, кто входил внутрь, просили молиться за них.