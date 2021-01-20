Обнаружили надпись, которую первые христиане считали оберегом

Текст на камне начинался словами "Иисус Христос, рожденный Марией" Фото: Israel Antiquities Authority

В израильском селе эт-Таиба археологи и волонтеры нашли древний церковный камень с греческими надписями. Около 1,6 тыс. лет назад текст приветствовал людей, которые входили в византийскую церковь и благословлял их.

Археологи считают, что надпись выбили на камне во время строительства сооружения. Текст начинается словами "Иисус Христос, рожденный Марией". Далее говорится, что церковь построили богобоязненный и благочестивый епископ Феодосий и несчастный Фома. Того кто входил внутрь просили молиться за них, сообщает Israel 21c.

По словам археологов, формула "Иисус Христос, рожденный Марией", по тогдашним верованиям, должна была защищать посетителей церкви от дурного глаза. Ее также писали в начале писем и документов того времени.

"Это первые доказательства существования византийской церкви в селе эт-Таиба, и надпись также подтверждает активность христиан, живших в этом регионе", - отметил сотрудник Управления древностей Израиля Валид Атраш.

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Израильские археологи нашли 1,7 тыс. ламп с христианскими и еврейскими символами недалеко от поселка Бейт-Натифф, района города Бейт-Шемеш. По словам ученых, находки доказывают, что еще 1,9 тыс. лет назад христиане проживали и процветали в регионе вместе с израильтянами, о чем писал древний историк Иосиф Флавий.