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четверг, 23 января 2020 03:13

Нашли "дом смерти" викингов

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Нашли &quot;дом смерти&quot; викингов
В Польше обнаружили захоронение викингов. Фото: "Телеграф"

В Польше исследователи из Гданьского археологического музея обнаружили коллективное 1000-летнее захоронение скандинавских воинов.

Археологи назвали захоронение "домом смерти", передает Nauka w Polsce.

Обнаружены тела четырех мужчин. Химический и генетический анализ показал, что эти люди происходили из Дании.

Доктора Славомир Вадиле из Гданьского археологического музея сообщил, что воинов похоронили вместе с большим количеством различных похоронных предметов, которые не имели большой ценности, оружия и элементов конной упряжи.

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Находки показывают, что воины были искусными наездниками.

"Дом смерти" датирован XI веком. Его построили из бревен и досок. Дом состоит из 4-х погребальных камер размером 3,5х2 м.

"Это был один из самых популярных методов строительства домов в то время, - сказал доктор Вадиле.

Дом построили внутри большого некрополя.

Археологи раскопали 2 похоронные лодки викингов на территории села Виньера, Норвегия. В одном были остатки человека, в другом - женщины.

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