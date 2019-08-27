Нашли доказательства войны, которая упоминается в Библии

Археологи нашли алтарь, которому 2,8 тыс. лет, в поселке Хирбат-Атаруз, Иордания. Он проливает свет на древнюю войну моавитян против Израиля, описанную в Библии.

Находку открыли в древнем святилище. Когда-то здесь находился город Атароф. На каменном алтаре цилиндрической формы присутствуют 2 надписи на моавитском языке, а цифры записаны древней египетской системой письма - иератикой, сообщает Live Science.

Автор: Photo courtesy Adam Bean Алтарь, которому 2.8 тыс. лет подтверждает давнюю библейскую войну

Алтарь датируется временем после восстания царя Меша против Израильского царства. Он завоевал Атароф и другие города, которыми управляли израильтяне.

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Библия упоминает мятеж, рассказывая, что причиной военного похода Меша стала ежегодная дань в виде тысяч овец и бараньей шерсти. Моавитяне вынуждены были постоянно платить ее.

В одной из надписей на алтаре рассказывается о разграблении города Мешем. Во втором речь идет о 4 тыс. мужчин и опустошении, однако расшифровать его полностью слишком сложно.

На алтаре также нашли следы масла, ладана и других благовоний.

"Мы часто говорим об изяществе писательского образования древнего Израиля, и это справедливо. Но надписи на алтаре свидетельствуют, что древние моавитяне также имели одаренных книжников", - отметил исследователь Кристофер Ролстон.

Археологи нашли доказательства вавилонского завоевания города Иерусалима на горе Сион. Событие описано в Библии. Исследователи нашли наконечники стрел и остатки пепла. Кроме того, на месте раскопок обнаружили большое количество золотых украшений и горшков.