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вторник, 27 августа 2019 15:37

Нашли доказательства войны, которая упоминается в Библии

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Археологи нашли алтарь, которому 2,8 тыс. лет, в поселке Хирбат-Атаруз, Иордания. Он проливает свет на древнюю войну моавитян против Израиля, описанную в Библии.

Находку открыли в древнем святилище. Когда-то здесь находился город Атароф. На каменном алтаре цилиндрической формы присутствуют 2 надписи на моавитском языке, а цифры записаны древней египетской системой письма - иератикой, сообщает Live Science.

Автор: Photo courtesy Adam Bean
  Алтарь, которому 2.8 тыс. лет подтверждает давнюю библейскую войну
Алтарь, которому 2.8 тыс. лет подтверждает давнюю библейскую войну

Алтарь датируется временем после восстания царя Меша против Израильского царства. Он завоевал Атароф и другие города, которыми управляли израильтяне.

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Библия упоминает мятеж, рассказывая, что причиной военного похода Меша стала ежегодная дань в виде тысяч овец и бараньей шерсти. Моавитяне вынуждены были постоянно платить ее.

В одной из надписей на алтаре рассказывается о разграблении города Мешем. Во втором речь идет о 4 тыс. мужчин и опустошении, однако расшифровать его полностью слишком сложно.

На алтаре также нашли следы масла, ладана и других благовоний.

"Мы часто говорим об изяществе писательского образования древнего Израиля, и это справедливо. Но надписи на алтаре свидетельствуют, что древние моавитяне также имели одаренных книжников", - отметил исследователь Кристофер Ролстон.

Археологи нашли доказательства вавилонского завоевания города Иерусалима на горе Сион. Событие описано в Библии. Исследователи нашли наконечники стрел и остатки пепла. Кроме того, на месте раскопок обнаружили большое количество золотых украшений и горшков.

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