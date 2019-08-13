Скифские наконечники и золотые украшения - нашли доказательства завоевания Иерусалима

Археологи нашли доказательства вавилонского завоевания города Иерусалима на горе Сион. Событие описано в Библии.

Исследователи нашли наконечники стрел и остатки пепла. Кроме того, на месте раскопок обнаружили большое количество золотых украшений и горшков, передает CNN

"Ювелирные украшения свидетельствуют о наличии богатых слоев населения в этом регионе. Это соответствует библейским описаниям Иерусалима до его завоевания в 586 году до н.э.", - рассказывает руководитель проекта "Гора Сион" Шимон Гибсон.

Автор: Mt Zion Archaeological Expedition/Rafi Lewis Орнамент из серьги или кисточки из серебра и золота, обнаруженный на горе Сион

Остатки пепла по словам ученого могут означать, что здесь располагались залежи золы изъятые из печей, или же сжигали мусор. Но наличие военных орудий указывает на опустошение и разрушение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли доказательства осады Иерусалима крестоносцами

Наибольший интерес вызывают скифские наконечники стрел, которые использовали на ближнем востоке в VII - VI вв. до н.э.

"Они ярко указывают на историческое завоевание города Вавилоном, потому что единственное большое разрушение, которое мы имеем в Иерусалиме за этот период - это завоевание 586-го". - подчеркнул исследователь.

Выводы имеют особое значение, поскольку они проливают свет на определяющие события в библейской истории.

Автор: Mt Zion Archaeological Expedition/Rafi Lewis Скифские наконечники VII - VI вв. использовали воины Ближнего Востока

По легенде город Иерусалим разрушил царь Вавилона Навуходоносор II в 586 году до н.э. Считается, что покорение привело к значительным человеческим потерям. Также было разрушено храм царя Соломона - история, переведенна во Второй книге царей Ветхого Завета.