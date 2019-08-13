Скифские наконечники и золотые украшения - нашли доказательства завоевания Иерусалима

Археологи нашли доказательства вавилонского завоевания города Иерусалима на горе Сион. Событие описано в Библии.
Исследователи нашли наконечники стрел и остатки пепла. Кроме того, на месте раскопок обнаружили большое количество золотых украшений и горшков, передает CNN
"Ювелирные украшения свидетельствуют о наличии богатых слоев населения в этом регионе. Это соответствует библейским описаниям Иерусалима до его завоевания в 586 году до н.э.", - рассказывает руководитель проекта "Гора Сион" Шимон Гибсон.
Остатки пепла по словам ученого могут означать, что здесь располагались залежи золы изъятые из печей, или же сжигали мусор. Но наличие военных орудий указывает на опустошение и разрушение.
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Наибольший интерес вызывают скифские наконечники стрел, которые использовали на ближнем востоке в VII - VI вв. до н.э.
"Они ярко указывают на историческое завоевание города Вавилоном, потому что единственное большое разрушение, которое мы имеем в Иерусалиме за этот период - это завоевание 586-го". - подчеркнул исследователь.
Выводы имеют особое значение, поскольку они проливают свет на определяющие события в библейской истории.
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