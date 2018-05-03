Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы

В израильском селе нашли древнюю колонну. Фото: lookatisrael.com

Древнеримскую колонну с письменами на иврите нашли археологи в Западной Галилее, Израиль.

Открытие может доказывать существование основателя учения Каббалы Раби Шимона Бар-Иохаема. Согласно легендам он скрывался в галилейском селе Пкиин от римлян, сообщают "Еврейские новости".

События происходили после восстания Бар-Кохбы в 131-135 годах нашей эры. Здесь же Бар-Иохаем написал книгу "Зоар".

"Эти надписи очень важны для наших знаний о селе Пкиин в римский и византийский периоды. Никто не поспорит с письменным артефактом: в древности здесь была синагога", - говорит инспектор Управления по делам древностей Израиля Иоава Лерера.

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Данные раскопок свидетельствуют, что на территории поселка была еврейская община времен основания Каббалы. Сам основатель учения жил и создавал свои работы в этой местности. Специалисты законсервировали найденные руины и вскоре сделают их доступными для туристов.

Кабала - это мистическое религиозное направление иудаизма. Его основал рабби Шимон Бар-Иохаем, автор книги "Зоар". Жил во втором веке нашей эры. Каббалисты ищут тайный смысл в текстах Торы, которая является основным религиозным писанием иудаизма.

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