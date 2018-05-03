Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы

 
Ексклюзивы
1/5
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 2331
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 1899
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1584
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1116
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2268
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
6
6
14
11
Нашли останки неизвестного древнего существа
Нашли останки неизвестного древнего существа
Вспоминаем Николая Яковченко: &quot;Рожа, кормилица моя родная&quot;
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Показали фото войны ирландцев с англичанами
Показали фото войны ирландцев с англичанами
Опубликовали раритетные снимки сделаны в Киеве в 1918 году
Опубликовали раритетные снимки сделаны в Киеве в 1918 году
Видео
Все видео
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5796
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 720
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8721
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 693
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 81
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 13:38

Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы

1 Комментировать
Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы
В израильском селе нашли древнюю колонну. Фото: lookatisrael.com

Древнеримскую колонну с письменами на иврите нашли археологи в Западной Галилее, Израиль.

Открытие может доказывать существование основателя учения Каббалы Раби Шимона Бар-Иохаема. Согласно легендам он скрывался в галилейском селе Пкиин от римлян, сообщают "Еврейские новости".

События происходили после восстания Бар-Кохбы в 131-135 годах нашей эры. Здесь же Бар-Иохаем написал книгу "Зоар".

"Эти надписи очень важны для наших знаний о селе Пкиин в римский и византийский периоды. Никто не поспорит с письменным артефактом: в древности здесь была синагога", - говорит инспектор Управления по делам древностей Израиля Иоава Лерера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли кувшин с безголовыми лягушками

Данные раскопок свидетельствуют, что на территории поселка была еврейская община времен основания Каббалы. Сам основатель учения жил и создавал свои работы в этой местности. Специалисты законсервировали найденные руины и вскоре сделают их доступными для туристов.

Кабала - это мистическое религиозное направление иудаизма. Его основал рабби Шимон Бар-Иохаем, автор книги "Зоар". Жил во втором веке нашей эры. Каббалисты ищут тайный смысл в текстах Торы, которая является основным религиозным писанием иудаизма.

В Израиле возле Стены Плача археологи нашли печать древнего правителя возрастом 2700 лет. На печати есть надпись "Принадлежит правителю Иерусалима" и изображение двух мужчин, приветствующах друг друга поднятыми руками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Археологи нашли 2700-летнюю печать
Археологи нашли 2700-летнюю печать Просмотров: 630
Археологи нашли кувшин с безголовыми лягушками
Археологи нашли кувшин с безголовыми лягушками Просмотров: 477
Сейчас вы читаете новость «Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 127200
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 86235
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 65949
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 35793
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 32569
История
Нашли останки неизвестного древнего существа
Нашли останки неизвестного древнего существа
6
 Просмотров: 4014
Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку
Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку
 Просмотров: 990
Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета
Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета
 Просмотров: 13977
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
6
 Просмотров: 1242
Историк рассказал, как в нацистской армии относились к украинцам
Историк рассказал, как в нацистской армии относились к украинцам Просмотров: 855
Больше всего комментируют
12
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
6
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
4
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
4
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
3
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
Голосов: 1771
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua