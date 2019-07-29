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понедельник, 29 июля 2019 23:13

Нашли амфору земледельцев, которой 5 тыс. лет

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Нашли амфору земледельцев, которой 5 тыс. лет
Возле Львова обнаружили амфору. Фото: "5 канал"

Возле Львова археологи обнаружили остатки амфоры времен Трипольской культуры.

Возраст обломков оценивается в 5 тыс. лет. Их нашли на горе Жупан в Винниках, сообщает "5 канал".

Фрагменты посуды ученые нашли на дне хозяйственной ямы. На этом месте раньше обнаружили поселение трипольских племен. На остатках сосуда есть орнамент, присущий только трипольской культуре.

"Такие сосуды использовались для хранения пищи, запасов воды и ритуальных акций. Это самый верх амфоры, это край, шейка и профиль. Амфора хорошо выжженная, качественная, с добавлением песка", - рассказал археолог Андрей Гавинский.

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Остатки амфоры хорошо сохранились. Археологи могут восстановить сосуд.

Трипольская культура - это археологическая культура времен энеолита, название которой происходит от названия села Триполье на Киевщине. Расцвета эта культура получила с 5500 до 2750 гг до н.э. Она славится развитым гончарством.

С фундамента советской кладовой на острове Хортица в Запорожье вытащили 18 надгробий меннонитов. Некоторые горожане уже приносят туда цветы. Работники заповедника "Хортица" рассматривают возможность создания мемориального комплекса.

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