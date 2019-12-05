Нашли алмазы в стенах домов

На сотнях маленьких участков одновременно работали десятки тысяч старателей. Добывали алмазы с 5 утра и до сумерек. Фото: http://ekalatours.com

В Южной Африке открыли залежи алмазов 6 декабря 1869 года. Началась "алмазная лихорадка". К концу ХIХ в. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составлял около 60 млн каратов - 12 тыс. кг. В стране до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире.

Сын фермера Эразм Якобс нашел среди гальки блестящий камень на берегу реки Оранжевой, округ Гон-Тоун. Сейчас это южно-африканский город Кимберли. Городские ювелиры подтвердили - это большой алмаз лучшего качества. Фермеры начали искать в своих землях похожие камни. Алмазов было так много, что их находят даже в стенах домов, построенных из местной глины и камней. Камни залегали в так называемой синий земле, то есть в древних вулканических "трубках". Сюда приехали десять тысяч старателей со всего мира, в последующие два года - еще 60.

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Старатели с лопатами и мотыгами перекапывали берега реки Оранжевой и Вааль. Песок мыли и пропускали через сито - искали блестящие камешки. Строили палаточные деревни, но не хватало воды, не было дорог, канализации. Дневная 40-градусная жара утомляла, а через ночные заморозки люди болели.

Населения современного город Кимберли возросло в 50 000 раз. 1903 года открыли новую шахту алмазов - Главную, подземные разработки прекратились на глубине до 1097 метров. Алмазы нашли в хрупких поверхностных отложениях "кимберлитовых трубок".

Месторождение Главногорудника старатели поделили на квадраты - по 10 метров для каждого. На сотнях маленьких участков одновременно работали десятки тысяч старателей. В 1873 году образовался карьер "Большая дыра". Его глубина - 200 м, а площадь чаши - около 17 гектаров.

Британец Сесиль Родс скупил основную часть участков рудника и основал горную компанию "Копи Де Бирс". В Великобритании и Европе провел рекламную компанию - призвал покупать обручальные кольца с бриллиантами. Хотел, чтобы спрос на бриллианты был всегда большим.

Президент США Джеймс Полк в обращении к Конгрессу 5 декабря 1848 подтвердил открытие золота в Калифорнии. Это стало началом "калифорнийской лихорадка" - со всего мира сюда съезжались старатели на поиски драгоценного металла. Они вытесняли и убивали коренных жителей - индейцев.