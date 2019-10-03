Нашли 350-летний документ с упоминанием об Украине

Историк Тарас Чухлиб нашел в польских архивах переведенный с турецкого языка на польский Бучацкий договор. Соглашение подписали Речь Посполитая и Османская империя 1672-го. В тексте есть надпись "Ukrainskie Panstwo" - Украинское государство.

"В только-что найденном в польских архивах договоре в пункте 4-м утверждается "Украинское государство с давними границами казакам отдать ", - пишет в Facebook исследователь.

Рассказывает, что украинским землями в нем определяются земли Южной Киевщины и Брацлавщины, над которыми имел контроль тогдашний гетман Петр Дорошенко. Сами украинские казаки присутствовали при заключении договора, как союзники Турции. Требовали включить пункт об установлении границ Украины по рекам Горынь и Лабунь.

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Чухлиб подчеркнул, что оригинал договора с переводом на польский публикуется впервые. В комментариях к посту предполагают, что именно благодаря упоминаниям об Украине и украинцах, значительную часть оригинальных международных договоров завоеватели столетиями прятали от глаз мирового сообщества и исследователей.

Автор: facebook.com/TChuhlib Тарас Чухлиб опубликовал фото оригинального Бучацкого мира

27 августа 1672-го украинско-турецко-татарская армия захватила крепость Каменец в современном Каменце-Подольском Хмельницкой области. Армию возглавлял гетман Петр Дорошенко, турецкий султан Мухаммед IV и крымский хан Селим-Гирей. Они начали войну против Речи Посполитой. Ослабленная длинными войнами Речь Посполитая была вынуждена заключить с Османской империей Бучацкий мир 1672-го.