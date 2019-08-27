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вторник, 27 августа 2019 09:58

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

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Объединенная армия захватила Каменец-Подольский
27 августа 1672 украинцы захватили крепость в Каменце. Фото: wikipedia.org

27 августа 1672-го украинско-турецко-татарская армия захватила крепость Каменец в современном Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Армию возглавлял гетман Петр Дорошенко, турецкий султан Мухаммед IV и крымский хан Селим-Гирей. Они начали войну против Речи Посполитой.

Осада Каменца началась 18 августа 1672-го. Защитники крепости были вынуждены сдаться. Им гарантировали жизнь и неприкосновенность имущества.

После победы войска продолжили наступление на Бучач и Львов.

Ослабленная длинными войнами Речь Посполитая была вынуждена заключить с Османской империей Бучацкий мир 1672-го. Украина передавалась в собственность гетману Дорошенко. Подолье и Каменец напрямую входили в Османскую империю как Каменецкий пашалык.

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Речь Посполитая оплатила Османской империи вознаграждение за военные расходы и обязалась платить ежегодную дань.

Польский Сейм отказался признать договор. В 1673-м король Ян Собеский начал войну против осман.

Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира 16 августа 1649-го у города Зборов. Хмельницкий под давлением хана заключил с королем Речи Посполитой Зборовский договор.

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Дата
27
августа

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