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понедельник, 06 сентября 2021 13:21

Нашли 1 кг золотых украшений

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Нашли 1 кг золотых украшений
В Дании нашли древний клад. Фото: Vejlemuseerne

Вблизи Джеллинга в Дании нашли клад золотых украшений.

Его спрятали около 1,5 тыс. лет назад, сообщает музейная ассоциация Vejlemuseerne.

"Это почти килограмм золота, и это делает его особенным. Но он также отличается с точки зрения качества. На украшениях есть руны и особые мотивы, которых мы никогда раньше не видели. А еще интересен размер этих медальонов. Они помещаются в одной руке, хотя обычно имеют размер кусочка с пятью коронками", - сказал директор по научным исследованиям музея Мадс Равн.

Сокровище спрятал вождь железного века в длинном доме.

"Там была деревня, и там был мощный человек, спрятавший золото. По сравнению с другими селами в этом районе, деревня была мощной. Она также имела связь с местом на Фунене под названием Гудме, которое в то время было важным центром импорта золота и торговли", - сообщил Равн.

Неизвестно, почему золото спрятали.

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"Считается, что это связано с климатической катастрофой 536 года, когда крупное извержение вулкана привело к холодному лету и плохому урожаю. Поэтому существует теория, что в течение этого времени люди приносили жертвы богам, чтобы снова получить лучшую погоду", - говорит историк.

Недавно искательница сокровищ Кэт Джайлс нашла 87 монет и 13 серебряных слитков времен викингов во время поисков с металлодетектором на британском острове Мэн.

Серебряные монеты отчеканены между 990 и 1030 годами в Англии, Дублине, Германии и непосредственно на острове Мэн. На большинстве изображены портреты короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, короля Англии Этельреда II, императора Священной Римской Империи Оттона I, а также короля Зигритта Шелкобородого, который правил Дублином с 990-го до 1036 года и имел скандинавское происхождение.

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06
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