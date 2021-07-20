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вторник, 20 июля 2021 12:57

Словно кошелек со всеми банкнотами. Женщина нашла клад эпохи викингов

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Искательница сокровищ Кэт Джайлс нашла 87 монет и 13 серебряных слитков времен викингов во время поисков с металлодетектором на британском острове Мэн.

Серебряные монеты отчеканены между 990 и 1030 годами в Англии, Дублине, Германии и непосредственно на острове Мэн. На большинстве изображены портреты короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, короля Англии Этельреда II, императора Священной Римской Империи Оттона I, а также короля Зигритта Шелкобородого, который правил Дублином с 990 до 1036 года и имел скандинавское происхождение, сообщает The History Blog.

Автор: Manx National Heritage
  87 монет и серебряные слитки женщина нашла с помощью металлодетектора
87 монет и серебряные слитки женщина нашла с помощью металлодетектора

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Часть серебряных предметов, лежавших вместе с монетами, в свое время была разделена на мелкие куски. Их также использовали во время торговых операций, проверяли вес и качество.

Исследователи предположили, что ценности потеряли или спрятали примерно в 1035 году, в конце правления Зигритта. По их словам, этот клад можно сравнить с современным кошельком, в котором лежат все виды кредитных карт, банкнот и монет разных стран, собранных для поездки за границу. Сокровище показывает все разнообразие валют, которые пользовались спросом в пределах Ирландского моря и острова Мэн.

Ранее Кэт Джайлс находила золотые и серебряные украшения викингов, прогуливаясь по фермерскому полю.

Из земли женщине удалось извлечь плетеный золотой браслет, большую серебряную брошь, изготовленную около 950 года, а также нарукавную повязку. Браслет назвали редкой находкой, а его владельца - богатым, ведь такие обычно изготавливали из серебра. Находку объявили сокровищем.

На острове Мэн с 979-го действует собственный парламент - Тинвальд. Человек, обнаруживший археологические артефакты, обязан сообщить об этом в управление национального достояния острова Мэн. В случае признания находки сокровищем, ее объявляют собственностью короны. Искателя же может ожидать денежное вознаграждение.

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