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пятница, 26 июля 2019 11:18

"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
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Фото из одесского пляжа сделанные писателем Жоржем Симеоном 1933 года.
Фото: facebook.com/clio.eu
Фото из одесского пляжа сделанные писателем Жоржем Симеоном 1933 года.
Фото из одесского пляжа сделанные писателем Жоржем Симеоном 1933 года.
Фото из одесского пляжа сделанные писателем Жоржем Симеоном 1933 года.
Фото из одесского пляжа сделанные писателем Жоржем Симеоном 1933 года.

Опубликовали фото одесского пляжа 1933-го. Их сделал бельгийский писатель, автор более 20-ти книг воспоминаний - Жорж Симеон.

В том году в Украине свирепствовал голод. Работы вошли в книгу "Мои учения. Репортажи 1931-1946-х" в главу под названием "Народ, который хочет есть", пишет Vgorode.

Позже одесские снимки вошли в фильм Фредди Бонмарьяжа "Жорж Сименон. Писатель. Фотограф".

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В конце XIX в. вдоль киевского надднепрянского шоссе построили огражденные купальни с дощатыми павильонами для переодевания. За их посещение взимали плату, примерно равную плате за пользование общественными банями.

Для состоятельной публики были сделаны индивидуальные вигородки-"номера". Устройство купален контролировалось городской думой. Входить в учреждения было запрещено нетрезвым, больным инфекционными болезнями, лицам в грязной одежде и собакам.

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