"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м

Опубликовали фото одесского пляжа 1933-го. Их сделал бельгийский писатель, автор более 20-ти книг воспоминаний - Жорж Симеон.

В том году в Украине свирепствовал голод. Работы вошли в книгу "Мои учения. Репортажи 1931-1946-х" в главу под названием "Народ, который хочет есть", пишет Vgorode.

Позже одесские снимки вошли в фильм Фредди Бонмарьяжа "Жорж Сименон. Писатель. Фотограф".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали безумное итальянское лето 1980-х

В конце XIX в. вдоль киевского надднепрянского шоссе построили огражденные купальни с дощатыми павильонами для переодевания. За их посещение взимали плату, примерно равную плате за пользование общественными банями.

Для состоятельной публики были сделаны индивидуальные вигородки-"номера". Устройство купален контролировалось городской думой. Входить в учреждения было запрещено нетрезвым, больным инфекционными болезнями, лицам в грязной одежде и собакам.