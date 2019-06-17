Как выглядели первые киевские пляжи - фото

Фото: Київська фундація культури

В конце XIX века вдоль надднепрянского шоссе построили огражденные купальни с дощатыми павильонами для переодевания. За их посещение взимали плату, примерно равную плате за пользование общественными банями.

Для состоятельной публики были сделаны индивидуальные вигородки - "номера". Устройство купален контролировалось городской думой. Входить в учреждения было запрещено нетрезвым, больным инфекционными болезнями, лицам в грязной одежде и собакам. Запрещалось стирать одежду, мыться с мылом и плевать в воду - для этого были предусмотрены специальные плевательницы. Также на стене купальни обязательно висели часы. Плата взималась почасово, об этом пишет Київська фундація культури.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили главные угрозы пляжного отдыха

Предметом шуток газетчиков становились сексуально озабоченные субъекты мужского пола, которые различными способами подглядывали за купальщицами. В одной заметке, рассказывалось о молодом человеке, который повадился переодеваться в девичий наряд и часами сидеть в женской раздевалке. Но и некоторые женщины тоже "прославились" похожими действиями, этому даже посвящена старая юмористическая открытка.

Только начиная с 1920-х годов получили распространение пляжи общего пользования. Традиции отдыха у воды принесли в Киев немецкие офицеры и солдаты, которые в 1918-м находились в городе.

В Киеве почти неделю продолжается настоящее лето. Температура днем поднимается до +30°С. Жаркая погода настойчиво способствовала открытию пляжного сезона. Люди повсеместно спасаются от раскаленного воздуха у водоемов.