Жарятся на солнце возле церкви: как загорают в Киеве

В Киеве почти неделю продолжается настоящее лето. Температура днем поднимается до +30°С.

"Жаркая погода настойчиво способствовала открытию пляжного сезона. Люди повсеместно спасаются от раскаленного воздуха у водоемов", - пишет фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров и публикует снимки одного из столичных пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые горячие ночи: киевская жара бьет рекорды

Фото: Александр Гончаров / Апостроф

В этом году 16 пляжей Украины получили международную награду "Голубой флаг". Ею также отметили 8 пляжей Киева, говорится на сайте Blue flag.