Украинские пляжи получили международную награду

Награду получили пляжи в 4 областях Украины. Фото: Думская

В этом году 16 пляжей Украины получили международную награду "Голубой флаг". Им выдали экологический сертификат соответствия критериям качества.

Победителями стали пляжи сразу в 4 областях страны. Об этом свидетельствует карта на официальном сайте Blue Flag.

В частности, 8 пляжей в Киеве и Киевской области: "Венеция", "Молодежный", "Детский", Olmeca Beach, "Галера", "Золотой", "Радуга" и "Пуща-Водица".

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В Одесской области есть 6 таких пляжей: Центральный городской пляж в Черноморске, Zanzibar, SanDali, комплексы "Причал №1" и Caletón, а также пляж отеля Ruta Family в Заливе.

Также сертификат имеют гостиничный комплекс Good Zone у Днепра и Массандровский пляж в Ялте.

Фото пустых пляжей оккупированного Крыма выложили в сеть. "Пляж "Солнышко", Саки, Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", - пишет блогер RoksolanaToday & Крым25% в Twitter.