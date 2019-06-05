 
Ексклюзивы
1/5
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 3438
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 1908
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2061
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7371
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1116
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4564
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2961
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2754
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2439
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
4
9
9
8
9
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
В &quot;черный список&quot; Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Оккупированый Крым заполонили &quot;синие ходоки&quot;
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 81
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 423
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 936
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3519
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31537
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 990
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 10:30

Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
4

  Комментировать

Людей на туристическом объекте нет вообще
Фото: apostrophe.ua
Людей на туристическом объекте нет вообще
Людей на туристическом объекте нет вообще
Людей на туристическом объекте нет вообще

Фото пустых пляжей оккупированного Крыма выложили в сеть.

Фото пляжа "Солнышко" в Евпатории, который сейчас в ужасном состоянии, опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым25% в Twitter.

По ее словам, до аннексии полуострова Россией "Солнышко" был крайне популярен среди туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турист не "прет" - показали пляжи в оккупированном Крыму

"Пляж "Солнышко", Саки, Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", - пишет автор публикации.

На фото можно увидеть полуразрушенную инфраструктуру пляжа, облупленные лавочки и заброшенную детскую площадку. Людей на туристическом объекте нет вообще, это не имеет объяснений для начала курортного сезона в Крыму.

Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку. На полуострове увеличилось количество стихийных свалок. Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму и не убирает мусор.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 21 Просмотров: 35679
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19216
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 12295
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 9918
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 9361
Крым
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
9
 1 Просмотров: 8514
Россия обжаловала аннексию Крыма: не будет платить компенсацию за ущерб
Россия обжаловала аннексию Крыма: не будет платить компенсацию за ущерб 1 Просмотров: 1395
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
9
 Просмотров: 1440
Названа дата возвращения украинских пленных моряков
Названа дата возвращения украинских пленных моряков 2 Просмотров: 3411
17,5 тыс. страниц, 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России
17,5 тыс. страниц, 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России Просмотров: 558
Больше всего комментируют
21
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
3
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
Голосов: 535
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua