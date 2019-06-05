Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму

Фото: apostrophe.ua

Фото пустых пляжей оккупированного Крыма выложили в сеть.

Фото пляжа "Солнышко" в Евпатории, который сейчас в ужасном состоянии, опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым25% в Twitter.

По ее словам, до аннексии полуострова Россией "Солнышко" был крайне популярен среди туристов.

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"Пляж "Солнышко", Саки, Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", - пишет автор публикации.

На фото можно увидеть полуразрушенную инфраструктуру пляжа, облупленные лавочки и заброшенную детскую площадку. Людей на туристическом объекте нет вообще, это не имеет объяснений для начала курортного сезона в Крыму.

Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку. На полуострове увеличилось количество стихийных свалок. Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму и не убирает мусор.